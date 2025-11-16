Фінляндія вислала до РФ ексбійця ПВК «Вагнера», який просив притулок

Прапор Фінляндії / © Reuters

Реклама

Фінляндія депортувала до Росії ексбійця ПВК «Вагнера», який раніше виступав з критикою російського військового керівництва та звертався із запитом про притулок.

Про це повідомляє видання Yle.

За повідомленням медіа, росіянин, який незаконно перетнув кордон, був висланий 14 листопада. Раніше з’являлися дані, що затриманий чоловік служив у ПВК «Вагнера».

Реклама

Прикордонники Північної Карелії підтвердили, що депортований справді має військовий досвід. Заступник начальника служби Мікко Каллінен пояснив, як відбулося повернення.

«Співробітниками патруля прикордонної служби Північної Карелії чоловіка доправили до пункту пропуску Ніірала, де він був супроводжений до державного кордону і залишив територію Фінляндії, перейшовши в Росію. Я не буду детально коментувати дії російської влади, але зазначу, що їхні співробітники завжди присутні на цьому пункті пропуску», — йдеться у заяві.

Що відомо про вагнерівця

Як зазначає Yle, 17 червня прикордонники у місті Кітее затримали чоловіка після незаконного переходу кордону з РФ.

Виявити росіянина допомогли автоматизовані системи контролю — датчики на кордоні зафіксували рух, після чого патруль виїхав на перехоплення.

Реклама

За даними видання, чоловіка звуть Євген. У розпорядженні журналістів є фото та відеозаписи, де він зображений на окупованій території сходу України та розповідає про власну участь у бойових операціях.

У соцмережах Євген сам називає себе вагнерівцем і публікував відео, де різко висловлювався про російське військове керівництво.

Фінські офіційні органи підтвердили, що чоловік подавав заяву про міжнародний захист, тобто запитував притулок у країні.

Раніше повідомлялося, що естонські прикордонники помітили біля Нарви російський катер із прапором ПВК «Вагнер».

Реклама

Ми раніше інформували, що суд в Алмати ухвалив вирок громадянину Казахстану Тимуру Пралієву, який воював в Україні у складі російської ПВК «Вагнер».