Фінляндія завершила розслідування щодо українських дронів: що вирішили

Фінляндія / © Associated Press

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Навесні до Фінляндії залетіли чотири військові дрони з вибухівкою, які збилися з курсу. Фінські правоохоронці завершили розслідування та закрили справу, оскільки підстав для покарання не знайшли.

Про це повідомляє видання Yle.

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Зазначається, що навесні до Фінляндії залетіли чотири військові дрони з вибухівкою, які збилися з курсу. Фінські правоохоронці завершили розслідування та закрили справу, оскільки підстав для покарання не знайшли.

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Прикордонна служба Фінляндії розслідувала ці події як порушення державного кордону, а NBI — як потенційне створення обтяжуючої небезпеки. За підсумками перевірки слідчі не знайшли склад злочину.

«Попереднє розслідування не виявило жодних доказів, які б виправдали продовження кримінального переслідування», — йдеться у прес-релізі.

У заяві наголосили, що Фінляндія не була ціллю дронів. Вони летіли на об’єкти в Росії, але збилися з курсу через погоду та збої в навігації.

«Напрямок вітру під час інцидентів був майже прямим з півдня. Вважається, що ці фактори вплинули на навігацію літака та його відхилення від початкового маршруту», — зазначили у фінському відомстві.

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Також дрони могли збитися через російські системи РЕБ. Раніше газета The Telegraph писала, що РФ із Калінінграда глушить і підробляє GPS-сигнали, аби спрямовувати українські БПЛА в бік країн НАТО.

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Нагадаємо, наприкінці березня на території Фінляндії розбилося кілька безпілотників, які перетнули державний кордон та порушили повітряний простір країни.

Раніше ми писали, що під час зустрічі в Єревані прем’єр Фінляндії Петтері Орпо обговорив із Володимиром Зеленським заліт двох дронів у фінський повітряний простір. Очільник уряду Фінляндії наголосив, що такі випадки є неприпустимими.

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