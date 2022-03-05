Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фінляндія активізує співпрацю зі США в галузі оборони і готова вступити до НАТО

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінляндія активізує співпрацю зі США в галузі оборони і готова вступити до НАТО

pixabay.com

Ще у січні Фінляндія заявляла, що не планує найближчим часом вступати до Альянсу, але, схоже, що напад РФ на Україну змінив плани Гельсінкі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністо зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони погодилися активізувати співпрацю в галузі оборони.

Про це повідомляє Reuters.

Нііністо сказав журналістам, що Фінляндія відповідає критеріям членства в НАТО.

"Ситуація у Фінляндії змінилася, як і Швеції. Вперше більшість людей, судячи з опитувань, виступають за вступ до НАТО. Ми відкриті для обговорення цього з парламентом", — додав очільник Фінляндії в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, остаточне рішення про вступ до Альянсу ухвалюється парламентом.

Нагадаємо, що фіни вмить, після оголошення Путіним війни Україні, підписали петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Фінляндія заявляла, що не планує вступати до НАТО.

Читайте також:

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація