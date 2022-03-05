Фінляндія активізує співпрацю зі США в галузі оборони і готова вступити до НАТО

Фінляндія активізує співпрацю зі США в галузі оборони і готова вступити до НАТО

Ще у січні Фінляндія заявляла, що не планує найближчим часом вступати до Альянсу, але, схоже, що напад РФ на Україну змінив плани Гельсінкі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністо зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони погодилися активізувати співпрацю в галузі оборони.

Про це повідомляє Reuters.

Нііністо сказав журналістам, що Фінляндія відповідає критеріям членства в НАТО.

"Ситуація у Фінляндії змінилася, як і Швеції. Вперше більшість людей, судячи з опитувань, виступають за вступ до НАТО. Ми відкриті для обговорення цього з парламентом", — додав очільник Фінляндії в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, остаточне рішення про вступ до Альянсу ухвалюється парламентом.

Нагадаємо, що фіни вмить, після оголошення Путіним війни Україні, підписали петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Фінляндія заявляла, що не планує вступати до НАТО.

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