Фінляндія більше не пускатиме велосипедистів через кордон: до чого тут Росія

За останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян, які не мають в'їзних документів. Зокрема, нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати на велосипедах, тож тепер Фінляндія вживає заходів.

Згідно з Прикордонною службою Фінляндії, раніше російські прикордонники не пропускали людей до пунктів перетину кордону, якщо у них не було віз. Зараз же ситуація змінилася.

Про це повідомило фінське видання Yle.

Від серпня через східний кордон намагалася потрапити до Фінляндії 91 особа без документів. Це громадяни третіх країн, які використовували Росію як транзитну країну. Вони попросили притулку у Фінляндії.

Останніми днями на кордоні були помічені зміни також у транспортних засобах, які використовуються для в'їзду до Фінляндії. Зокрема, нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії на велосипедах.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це очевидно явище, що частішає", - каже підполковник Юкка Луккарі, заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.

За його словами, раніше люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх лише для коротких місцевих поїздок. Тепер вони намагалися потрапити до країни таким чином без необхідних паперів, а також без ліхтарів на велосипедах і захисних шоломів.

Коли фінські прикордонники помітили, що таких псевдовелосипедистів стає все більше, у країні почали боротися з цим явищем. Від 9 листопада люди більше не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

"З точки зору Фінляндії, цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати трафік через кордон", - каже Луккарі.

Нагадаємо, раніше Фінляндія почала відгороджуватися від Росії справжнім і сучасним парканом. Нині вже завершено будівництво тестової ділянки паркану на східному кордоні з країною-агресокрою РФ.

Своєю чергою, Росія заявила про розірвання прикордонного співробітництва з Фінляндією. У РФ це назвали "відповіддю на конфронтаційні дії щодо Росії".

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