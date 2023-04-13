Фінляндія біля берегів Росії провела перші військові навчання після вступу до НАТО: фото

Німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО після спільних навчань з фінськими моряками пришвартувалися в гавані Гельсінкі.

У Фінській затоці поблизу Росії відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями НАТО. Це перші військові навчання цієї скандинавської країни після її вступу до Альянсу.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Разом із суднами берегового флоту Фінляндії у територіальних водах цієї країни тренувалися німецький 140-метровий фрегат “Мекленбург-Передня Померанія” і 120-метровий португальський - “Бартоломеу Діас”.

На обох суднах було близько 400 членів екіпажу. Фрегати озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.

“Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь”, – зауважив у коментарі виданню начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.

Португальське та німецьке судно перебуватимуть в порту Гельсінкі до неділі, 16 квітня. За цей час кораблі заправляться паливом і поповнять припаси.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

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