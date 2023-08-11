Фінляндія домовляється с США про розміщення американських військових на своїй території

Військові США отримають доступ до обʼєктів на території Фінляндії для тренувань, зберігання зброї та обслуговування військової техніки.

Хельсінкі та Вашингтон он ведуть переговори про нову угоду щодо співпраці в оборонній сфері, яка передбачатиме розміщення американських військових у Фінляндії.

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Про це інформує видання Yle.

Угода передбачає що Фінляндія дозволить розміщувати на свої території іноземні війська довше, ніж це передбачається військовими навчаннями. Наразі про постійні військові бази США не йдеться.

Країни домовляються про те, що військові США отримають доступ до обʼєктів на території Фінляндії для тренувань, зберігання зброї та обслуговування військової техніки.

Угода передбачає, що військові США отримають доступ до одного з аеропортів, морського порту та полігонів для навчання. Американські військові можуть зайняти приміщення, які наразі використовують Сили оборони Фінляндії.

Старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Іро Сяркки заявив, що угода посилить військову співпрацю між країнами та зближує Фінляндію з США.

"Це дійсно суттєва зміна в політиці безпеки Фінляндії, де ніколи не було військ з інших країн на довгостроковій основі в мирний час. І тепер, звичайно, всі перешкоди для практичної співпраці між Фінляндією і Сполученими Штатами будуть усунені", – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати погодили продаж Фінляндії ізраїльської системи протиповітряної оборони "Праща Давида".

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндські прикордонники очікують значного напливу нелегальних мігрантів з Росії, які намагатимуться втекти з країни через проведення мобілізації.

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