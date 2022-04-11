Фінляндія готова швидко відмовитися від російського газу та нафти – прем'єрка

Фінляндія готова швидко відмовитися від російського газу та нафти – прем'єрка

За її словами, мова не йде про роки, це станеться значно швидше.

Фінляндія готова швидко відмовитись від газу та нафти з Росії.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Санна Марін, повідомляє видання Yle.

"Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки для Фінляндії", – заявила Марін.

Однак вона підкреслила, що ситуація для інших країн Європейського Союзу складніша.

"Необхідно зробити це швидко. Однак, ймовірно, багато інших країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко, як Фінляндія. Тому зараз ми маємо шукати загальноєвропейські рішення", – додала вона.

Марін зазначила, що йдеться не про спільне фінансування, а про те, як допомогти таким країнам як Німеччина знайти альтернативні джерела енергії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Фінляндії підтримала Україну.

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