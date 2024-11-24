Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з РФ - The Guardian

У Фінляндії 75 жінок почали готувати до можливої ​​війни з Росією.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що жінок навчають наданню першої допомоги, розведенню вогнищ, приготуванню їжі на відкритому повітрі та встановленню наметів.

Водночас їх навчають питанням, пов'язаним із кібербезпекою, психологічною стійкістю, навичками виживання у дикій природі.

Як пише The Guardian, одна із груп жінок проходить навчання на військовій базі на сході Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія оприлюднить довідник для населення на випадок війни. Цей посібник буде доступний в Інтернеті. У довіднику буде зібрана інформація про необхідні запаси для дому на випадок війни чи надзвичайних ситуацій, а також про цивільну оборону, евакуаційні заходи та оборону країни.

До слова, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Фінляндія активно підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, надаючи як військову, так і гуманітарну допомогу. Уряди обох країн підтримують тісні зв'язки, а від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Фінляндія значно посилила свою допомогу.

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