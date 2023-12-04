Фінляндія хоче застосувати польский досвід для посилення кордону з Росією

Росія залучає нові групи мігрантів, яких переправляє до кордону з Польщею та Фінляндією.

Фінляндія направила своїх представників до Польщі, щоб ознайомитись, як працює запроваджена система охорони кордону з Білоруссю.

Про це повідомила речниця Прикордонної служби РП Анна Міхалська, інформує Польське радіо.

Вона заявила, що представники Фінляндії цікавляться досвідом Польщі, нормативними документами та співпрацею з армією й іншими службами, оскільки хочуть аналогічним способом посилити свій кордон з РФ, з урахуванням фінських реалій.

Речниця Прикордонної служби РП заявила, що Росія несе цілковиту відповідальність за кризу на кордоні з Фінляндією і Польщею. Росія залучає нові групи мігрантів, яких переправляє до кордону з Польщею та Фінляндією.

"Цього тижня двоє польських прикордонників розпочали службу на фінсько-російському кордоні в рамках операції ФРОНТЕКС. Наступного тижня їх поїде ще більше — вже з консультативною місією", - додає Польське радіо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія закриває усі кордони з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія змінить бюджет, щоб збільшити допомогу Україні.

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