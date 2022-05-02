Фінляндія хоче збудувати нові укріплення на кордоні з Росією

Фінляндія планує посилити безпеку на своєму кордоні з Росією.

На критично важливих ділянках східного кордону хочуть встановити більш ефективні прикордонні загородження.

Про це пише mtvuutiset.fi.

За словами командира прикордонної служби Північної Карелії, полковника Марка Турунена, оцінка необхідності встановлення нових прикордонних огорож проводиться "на паперовому рівні".

"Якщо таке рішення ухвалять (будувати прикордонні огорожі), то ми будемо діяти контрольовано і планово. Розпочати будівництво парканів на східному кордоні чи то на найважливіших ділянках, чи то ширше – велике рішення. Це серйозна зміна в нашій системі, і тому вимагає прийняття рішень на вищому рівні", – пояснив він.

Туурен відзначив, що пункти пропуску на кордоні та прилеглі до них місця, природно, є найбільш небезпечними місцями. Проте поблизу російського кордону є й інші зони ризику, але більш детальної інформації про ці райони він не надав.

У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії додали, що будівництво прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності країни до різноманітних криз.

Зазначимо, що протяжність кордону Фінляндії та Росії складає 1 343 кілометри.

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Швеція та Фінляндія одночасно можуть подати заявки в НАТО.

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