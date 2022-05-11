Фінляндія і Швеція наступного тижня зроблять важливий крок до вступу в НАТО — ЗМІ

Скандинавські країни планують одночасно подати заявки на вступ до Альянсу.
На початку наступного тижня Фінляндія та Швеція планують подати свої заявки до НАТО. До того часу усі політичні сили в цих скандинавських країнах повинні узгодити свою позицію.
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.
Цього тижня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін повинні узгодити позицію щодо вступу країни в Альянс. За попередньою інформацією, рішення президента та уряду має бути оголошене у неділю 15 травня.
Наступним кроком стане розгляд доповіді щодо перспектив членства в парламенті, що не займе багато часу.
У Швеції узгоджене рішення планують прийняти теж 15 травня.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряди Фінляндії та Швеції заявили про свій намір подати заявки на вступ до НАТО.
Натомість Росія неодноразово застерігала обидві країни від цього кроку.
Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.
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