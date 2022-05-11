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Фінляндія і Швеція наступного тижня зроблять важливий крок до вступу в НАТО — ЗМІ

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Фінляндія і Швеція наступного тижня зроблять важливий крок до вступу в НАТО — ЗМІ

Фото: Associated Press

Скандинавські країни планують одночасно подати заявки на вступ до Альянсу.

На початку наступного тижня Фінляндія та Швеція планують подати свої заявки до НАТО. До того часу усі політичні сили в цих скандинавських країнах повинні узгодити свою позицію.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Цього тижня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерка Санна Марін повинні узгодити позицію щодо вступу країни в Альянс. За попередньою інформацією, рішення президента та уряду має бути оголошене у неділю 15 травня.

Наступним кроком стане розгляд доповіді щодо перспектив членства в парламенті, що не займе багато часу.

У Швеції узгоджене рішення планують прийняти теж 15 травня.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряди Фінляндії та Швеції заявили про свій намір подати заявки на вступ до НАТО. 

Натомість Росія неодноразово застерігала обидві країни від цього кроку. 

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

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