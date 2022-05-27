Фінляндія і Швеція не стануть кандидатами на членство в НАТО, доки не виконають умов Туреччини - Столтенберг

Швеція та Фінляндія можуть не стати кандидатами на членство в НАТО уже в червні, як планувалося раніше.
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що обидві країни мають спочатку виконати умови Туреччини, яка вимагає від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримки "терористів". Йдеться про учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких турецька влада і називає "терористами".
Про це повідомляє видання "Анадолу".
За словами Столтенберга, Швеція та Фінляндія як запрошені країни зможуть взяти участь у саміті НАТО в Мадриді, але навряд чи зможуть стати кандидатами на членство в Альянсі, якщо до 28 червня не виконають вимог Туреччини.
"Моя мета - прискорити процес розширення Альянсу, і в нас ще є на це час", - сказав генсек НАТО.
Нагадаємо, Туреччина виступає проти членства обох скандинавських країн в Альянсі. Однак президент США Джо Байден заявив, що попри позицію Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.
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