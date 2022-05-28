Фінляндія та Швеція розпочали переговори із Туреччиною щодо НАТО: про що домовилися

Фінляндія та Швеція розпочали переговори із Туреччиною щодо НАТО: про що домовилися

Скандинавські країни зробили перший крок до порозуміння із турецькою владою щодо проблемних питань, які перешкоджають їх вступові до Північноатлантичного альянсу.

Перші переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною пройшли добре, незабаром сторони продовжать діалог щодо заявок скандинавських держав на вступ до НАТО.

Про це повідомляє в п'ятницю, 27 травня, CNN з посилання на заяву Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Очільник фінського зовнішньополітичного відомства сповнений оптимізму щодо результативності переговорів із турецькою владою. Він запевнив, що Фінляндія та Швеція рано чи пізно стануть членами Північноатлантичного альянсу.

“Не вдаватимуся до подробиць, але між Фінляндією, Швецією та Туреччиною триває дуже активний діалог, який ми підтримуватимемо всіма можливими засобами. Підозрюю, що НАТО зробить те саме”, — заявив Хаавісто.

Міністр розповів про домовленість продовжити обговорення проблемних питань. Проте конкретну дату наступного раунду переговорів досі не визначено.

“Ми дотримуємося думки, що терміни важливі, оскільки ми, звичайно ж, з нетерпінням чекаємо на намічений на кінець червня саміт НАТО в Мадриді, і ми сподіваємось, що під час зустрічі потенційних членів альянсу хоча б привітають, а „політику відкритих дверей“ НАТО — підтвердять”, — натякнув очільник МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, Туреччина вимагає від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримки "терористів" із Робітничої партії Курдистану.

Туреччина готова організувати переговори між Володимиром Зеленським і Путіним

Читайте також: