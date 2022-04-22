Фінляндія найближчими тижнями планує подати заявку на вступ до НАТО

Фінляндія найближчими тижнями планує надіслати заявку на вступ до НАТО, але хоче координувати свої дії зі Швецією.

Після вторгнення Росії до України фіни вирішили, що політика "нейтральності" їм більше не підходить.

Про це повідомив заступник голови комітету із закордонних справ фінського парламенту Ерккі Туоміоя, пише Helsingin Sanomat.

"Фінляндія має сильну більшість як у громадській думці, так і в парламенті (щодо підтримки вступу до Альянсу. — Ред.), а це означає, що Фінляндія надішле свою заявку на членство в НАТО протягом наступних тижнів, протягом весни", — сказав він.

За словами Туоміоя, для Фінляндії та Швеції було б важливо спільно вирішити всі питання вступу до НАТО.

21 квітня відбулася зустріч представників парламенту Фінляндії зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, міністром закордонних справ Анн Лінде та міністром оборони Петером Хультквістом.

Сторони обговорили, як відбувається підготовка до вступу в НАТО в обох країнах.

За інформацією газети Aftonbladet, фінські політики сказали шведам, що значна більшість у фінському парламенті має проголосувати за членство в НАТО: приблизно 180 із 200 депутатів проголосують за.

Чому Швеція і Фінляндія не в НАТО: історична довідка

Після Другої світової війни влада Фінляндії побоювалася, що СРСР намагатиметься втягнути її до блоку соціалістичних країн і впливати на її політику. Саме тому вона проголосила нейтралітет, щоб не дратувати Москву. Проте після розвалу Радянського Союзу Фінляндія у 1995 році стала членом ЄС.

Також країна співпрацює з НАТО від 1994 року і приєдналася до Партнерства розширених можливостей у 2014 році, після анексії Росією Криму.

Схожа історія і зі Швецією. Після Другої світової війни Швеція вирішила не вступати до НАТО і заявила про свій нейтралітет.

2014 року, під час окупації Криму Росією, деякі шведські лідери припускали, що Стокгольм має розглянути питання про приєднання до НАТО. Проте тоді Швеція обмежилася приєднанням до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Нагадаємо, що парламент Фінляндії розпочав слухання про вступ до НАТО. Також повідомлялося, що Швеція подасть заявку на вступ до НАТО вже в червні цього року.

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