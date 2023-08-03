Фінляндія очікує збільшення потоку нелегальних мігрантів з Росії через мобілізацію

Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні.

Фінляндські прикордонники очікують значного напливу нелегальних мігрантів з Росії, які намагатимуться втекти з країни через проведення мобілізації.

Про це інформує видання YLE.

У Фінляндії вважають, що кількість нелегалів може зрости через зміну правил призову у Росії, адже там підняли вікову межу призовного віку до 30 років, а людям, які отримають повістки, буде заборонено виїжджати за межі РФ. Однак прикордонники не очікують великого напливу нелегальних мігрантів.

Заступник командувача прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі заявив, що внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, однак прикордонники не очікують суттєвого збільшення прикордонного руху.

Видання повідомляє, що за літо на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім — перебіжчики з Росії до Фінляндії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен дорікнула Заходу за заяви про те, що Україна "невдячна" за надану допомогу для війни з Російською Федерацією.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни кинулися продавати свої дачі у Фінляндії після повідомлень про обмеження на в'їзд до країни. На сайтах побільшало оголошень про продаж.

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