Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити в НАТО - заява

Фінляндія ухвалила остаточне рішення приєднатися до НАТО.

Президент Фінляндії оголосив, що його країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе.

"У неділю, 15 травня, президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки завершили доповідь про вступ Фінляндії до Північноатлантичного договору, тобто до НАТО. Звіт буде поданий до парламенту після затвердження на пленарному засіданні уряду. На зустрічі було зазначено, що Фінляндія подасть заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) після консультації з парламентом", - сказано в заяві уряду країни .

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За його словами, це рішення підтримав уряд, а депутати парламенту запевнили, що проголосують за вступ. Голосування, очікується, відбудеться у понеділок, 16 травня. А заявку, за даними ЗМІ, країна має подати у середу, 18 травня.

"Президент і уряд Фінляндії оголосили, що скандинавська країна має намір подати заявку на членство в НАТО, відкриваючи шлях для розширення західного військового Альянсу, що складається з 30 членів, на тлі війни Росії в Україні", - йдеться в повідомленні АР.

У своєму Twitter лідер країни нагадав, що провів розмову з Путіним щодо наміру Фінляндії стати членом НАТО.

Як повідомлялося, вступ Фінляндії до НАТО стане серйозним ударом для Путіна. Як на це відреагує Кремль.

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