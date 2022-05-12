Фінляндія офіційно оголосила про свій намір вступити до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про підтримку вступу країни до НАТО.
Керівництво країни зазначає, що дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО тривала для того, аби дозволити парламенту країни та суспільству сформувати свою внутрішню позицію.
Про це йдеться у заяві на сайті президента Фінляндії.
Нііністьо і Марін кажуть, що Фвнляндії потрібен був час для тісних міжнародних контактів і з НАТО, і з країнами-членами, і зі Швецією, яка також збирається вступати до Альянсу.
"Тепер, коли наближається час прийняття рішень, ми також висловлюємо нашу спільну позицію до відома депутатських груп і партій. Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО", - йдеться у спільній заяві президента і прем’єра.
Нііністьо і Марін кажуть, що кроки, які ще необхідні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями.
Слід зазначити, що остаточне рішення щодо заявки на членство Фінляндії в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.
Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.
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