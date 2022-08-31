Фінляндія остаточно припинила залізничне сполучення з РФ: залізничний оператор списав всі поїзди

Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини на загальну суму 45,4 млн євро.

Фінський державний залізничний оператор VR Group списав всі поїзди "Алегро", які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі.

Про це йдеться у фінансовому звіті VR Group.

"Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини, пов'язані з "Алегро", на загальну суму 45,4 мільйона євро", - йдеться у заяві компанії.

У березні VR Group оголосила про припинення співпраці з РЗД через санкції проти Росії. Швидкісні пасажирські поїзди "Алегро" перестали курсувати наприкінці березня.

Нагадаємо, у Фінляндії почнуть скорочувати кількість виданих росіянам віз.

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