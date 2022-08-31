Фінляндія остаточно припинила залізничне сполучення з РФ: залізничний оператор списав всі поїзди

Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини на загальну суму 45,4 млн євро.
Фінський державний залізничний оператор VR Group списав всі поїзди "Алегро", які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі.
Про це йдеться у фінансовому звіті VR Group.
"Компанія списала весь рухомий склад і запасні частини, пов'язані з "Алегро", на загальну суму 45,4 мільйона євро", - йдеться у заяві компанії.
У березні VR Group оголосила про припинення співпраці з РЗД через санкції проти Росії. Швидкісні пасажирські поїзди "Алегро" перестали курсувати наприкінці березня.
Нагадаємо, у Фінляндії почнуть скорочувати кількість виданих росіянам віз.
Читайте також:
- Чи дозволять росіянам подорожувати Європою: хто, де і коли може позбавити РФ спрощеного візового режиму
- "Чий Крим?": голова МЗС Литви виступив із цікавою ініціативою щодо пропуску росіян до ЄС
- Шенгенські візи росіянам до Європи: які країни виступили проти посилення антиросійських санкцій