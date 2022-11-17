Фінляндія передасть Україні пакет військової допомоги – найбільший від початку війни

Це буде вже десятий за рахунком пакет оборонної допомоги для України від Фінляндії.

Фінляндія передасть Україні новий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро – таке рішення 17 листопада ухвалив президент країни Саулі Нііністьо у відповідь на пропозицію уряду.

Про це повідомили в Міноборони Фінляндії.

Зазначимо, що цей пакет оборонної допомоги від Фінляндії буде вже десятим, який вона надасть від початку повномасштабного вторгнення РФ. Загальна вартість усієї попередньої допомоги від Фінляндії для України наразі становить 160,4 млн євро.

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"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Спектр оборонної допомоги, яка зараз надсилається, є найбільшим на сьогодні", – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Водночас у Міноборони не надали детальнішої інформації про вміст допомоги, методи її доставляння та графіки. Усе з оперативних міркувань та задля забезпечення доставляння до місця призначення.

Водночас зазначається, що під час ухвалення рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Сил оборони Фінляндії.

Нагадаємо, раніше Кайкконен заявив, що Сили оборони Фінляндії розглядають можливість підготовки українських військовослужбовців на території своєї країни.

Зазначимо, Україна отримає військову допомогу від ще низки країни, про що стало відомо за підсумками сьомого засідання у форматі "Рамштайн" 16 листопада. Йдеться про засоби ППО та зимову форму від Швеції; зимову форму, системи ППО HAWK та ракети до них, батарею 105-мм гаубиць від Іспанії; допомогу на 376 млн дол. від Канади; 155-мм снаряди від Греції; боєприпаси для артилерії, танків, а також системи ППО ближнього радіусу дії від Польщі; системи ППО, артилерію та боєприпаси для РСЗВ від Німеччини.

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