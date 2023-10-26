Фінляндія побудувала частину паркану на кордоні з Росією: з'явилися фото

В Південній Карелії введено в експлуатацію огорожу на кордоні з РФ, довжиною близько трьох кілометрів.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що ввела в експлуатацію тестову ділянку паркану протяжністю близько трьох кілометрів у Пелтола в Іматрі, Південній Карелії", - йдеться в повідомленні.

Тестова ділянка паркану обладнана сучасними технологіями для ефективності патрулювання та моніторингу. Її закінчили з невеликим запізненням. Водночас наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.

Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Зокрема, тепер патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дала змогу отримати більш повне уявлення про ситуацію.

Кордон Фінляндії та РФ / Фото: Yle

Нагадаємо, про зведення паркану між Фінляндією і РФ стало відомо навесні цього року. Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО, заявила, що після зведення паркану будуть побудовані пункти пропуску через кордон на ділянці в 75 кілометрів. Масштабні роботи планували почати наприкінці 2023 року, взимку — викорчовувати дерева, а 2024-2025 років на ділянках з'являться дорога і системи контролю.

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