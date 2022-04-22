Фінляндія подасть заявку в НАТО вже найближчими тижнями

Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО вже найближчими тижнями.

З такою заявою виступив член парламенту та заступник голови комітету із закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя під час зустрічі з членами шведського комітету з закордонних справ і оборони в Стокгольмі.

Про це пише Helsingin.

"Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як у громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія надішле заявку на членство в НАТО найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю це хорошим чи поганим вчинком", — зазначив Туоміоя.

За його словами, очевидно, що Фінляндія хоче вступити до НАТО, однак про це варто повідомити і шведам, які виявили таке саме бажання.

Тому 21 квітня комітет із закордонних справ Фінляндії на чолі з депутатом парламенту Юссі Халла-ахо відвідав Стокгольм, де фінська делегація зустрілась зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів із закордонних справ і оборони країни, а також міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде і міністром оборони Петером Хультквістом .

За словами Халла-Ахо, під час зустрічі країни обговорили процес вступу до НАТО в обох країнах. Так, за словами депутата, "стало зрозуміло, що шведський уряд намагається прискорити власний процес вступу до Альянсу".

Слід зазначити, що переважна більшість депутатів фінського парламенту підтримує членство країни в НАТО. Йдеться про щонайменше 180 із 200 представників, які голосують "за".

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО. Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

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