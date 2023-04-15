Фінляндія показала, як відгороджується парканом від Росії (фото)

Фінляндія зводить паркан на кордоні з Росією. Роботу мають закінчити до 2026 року.

Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО, показала, як готується до зведення паркану на кордоні з РФ. Роботи зі зведення тестового паркану показали, що графік будівництва є реалістичним. Наразі тривають підготовчі роботи.

Про це пише Yle.

Зазначається, що після зведення паркану будуть побудовані пункти пропуску через кордон на ділянці в 75 кілометрів. Роботи почнуться наприкінці 2023 року. Взимку збираються викорчовувати дерева, а у 2024-2025 роках на ділянках з'являться дорога і системи контролю.

За словами командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії полковника Міка Рютконена, російська сторона ставиться до будівництва загороджень на кордоні нейтрально. Наразі ситуація на кордоні спокійна. На тиждень фіксується близько 24 тисяч перетинів.

Фото: Yle

У найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено загалом близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту - ускладнити небажаний перетин кордону. Наразі на прикордонну огорожу виділено близько 145 мільйонів євро, а загальна вартість проєкту становитиме 380 мільйонів євро. Новий парламент має вирішити питання фінансування будівництва.

Нагадаємо, вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу і тепер верховний командувач НАТО може включати країну у свої військові плани, які описують, як захистити членів блоку від нападу. Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

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