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Фінляндія посилить обмеження на в'їзд для росіян: кого стосуватиметься

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Фінляндія посилить обмеження на в'їзд для росіян: кого стосуватиметься

Фінляндія посилить обмеження на в'їзд для росіян. / Фото: Associated Press

Обмеження також торкнуться ділового туризму.

Влада Фінляндії має намір посилити обмеження на в'їзд для громадян Російської Федерації, які володіють нерухомістю в країні, а також для абітурієнтів фінських університетів.   

Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

"Власники нерухомості повинні будуть довести, що роботи з технічного обслуговування об'єкта або ремонт вимагають їхньої присутності", - заявив голова консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер. 

Також буде введено обмеження на в'їзд до країни абітурієнтів із Росії. В'їжджати до Фінляндії зможуть лише вступники на навчальні програми, які ведуть до отримання кваліфікації або ступеня, що унеможливить росіян, наприклад, вступ до училищ.

За словами Таннера, обмеження можуть торкнутися і ділового туризму. Може бути введена вимога, згідно з якою напрямком відрядження може бути лише Фінляндія, а не якась інша країна, проте деталі цього заходу поки що обговорюються. 

Голова консульського відділу МЗС Фінляндії сказав, що остаточне рішення щодо подальших обмежень для росіян буде ухвалено в найближчі тижні.

Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд дл російських туристів у вересні 2022 року. Заборона на поїздки без реальної необхідності поширюється на транзитні подорожі до інших європейських держав.

Нагадаємо, у Кремлі відмовилися коментувати заяву Лукашенка, що Путін "хотів мочити" Пригожина.

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Дата публікації
Перегляди
203
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