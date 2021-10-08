Фінляндія слідом за Швецією, Данією та Норвегією обмежила щеплення COVID-вакциною Moderna

У Скандинавії заявили про "підвищений ризик" запальних захворювань серця.

Фінляндія у четвер, 7 жовтня, слідом за Швецією, Данією та Норвегією обмежила використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna через ризик рідкісних серцево-судинних побічних ефектів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що фінський Інститут охорони здоров'я і соціального забезпечення призупинив щеплення цим препаратом чоловіків у віці до 30 років. Раніше про подібний крок також оголосила Швеція.

Тим часом у Данії відмовилися пропонувати вакцину Moderna дітям до 18 років, а Норвегія рекомендувала чоловікам до 30 років розглянути можливість отримання вакцини, розробленої компанією Pfizer спільно з BioNTech.

Скандинавські країни зауважили, що ризики залишаються низькими, і назвали ці кроки "запобіжним заходом".

Європейське агентство з лікарських засобів заявило в четвер, що нові попередні дані з країн Північної Європи підтверджують попередження про те, що запальні захворювання серця, зокрема міокардит і перикардит, можуть виникати в дуже рідкісних випадках після щеплення вакцинами від COVID-19, розроблених компаніями Moderna і Pfizer-BioNTech.

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Ще у травні Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) вивчали випадки міокардиту у вакцинованих від COVID-19 громадян. Захворювання фіксували переважно серед підлітків і молодих людей приблизно через чотири дні після другого щеплення мРНК-вакцинами від компаній Moderna та Pfizer з BioNTech.

У червні в CDC підтвердили, що вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у підлітків та молодих чоловіків.

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