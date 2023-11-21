Фінляндія стягнула війська до кордону з РФ: що відбувається на пунктах пропуску

Представник української громади у Фінляндії Денис Перцев зазначив, що Фінляндія стягнула свої військові сили до кордону з Росією.

Фінляндія закрила всі чотири пункти на південному перетині кордону з Росією через потік нелегальних біженців з Сомалі. Пункти пропуску відкриті тільки на півночі, де за день 35 біженців перейшли кордон. Внаслідок цього, існує ймовірність, що незабаром закриються абсолютно всі пункти.

Про це Денис Перцев сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Фіни порушують питання щодо необхідності повного закриття кордону на два тижні. Ситуація нагадує події, які відбулися два роки тому, коли була напруга між Росією й Фінляндією. Тоді Росія завезла понад 2 тис. біженців з Іраку, зараз переважно біженці з Сомалі", - розповів представник української громади у Фінляндії.

За його словами, нині Фінляндія передислокувала свої військові сили до кордону з Росією. Якщо ситуація погіршуватиметься, то закриються всі пункти пропуску з країною-агресоркою.

"На пунктах пропуску великі, кремезні парубки на роверах намагаються перейти кордон. Їх фіни не пускають, але з російського боку за ними одразу зачиняється брама, і назад потрапити вони вже не можуть. Коли кордони були закриті з обох боків, то 15 людей палили багаття, і потім їх пустили назад у Росію. Згідно з фінським дослідженням, людей централізовано доводять до кордону. На російській стороні організовано продаж велосипедів і гарячий чай. У Росії пропонують нелегальним мігрантам потрапити в Фінляндію за 2-5 тис. доларів", - розповів Перцев.

Нагадаємо, в ніч проти 18 листопада Фінляндія закрила контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Причиною стали масові випадки, коли на кордон за сприяння російських прикордонників прибувають громадяни третіх країн без документів і вимагають притулку.

До того фінська влада запровадила додатковий обмежувальний захід – заборонила перетин кордону з Росією на велосипеді. Це сталося тому, що за останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян і громадян третіх країн, які не мають в'їзних документів. Вони все частіше намагалися в'їхати на велосипедах, тож тепер Фінляндія вживає заходів.

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