Фінляндія уп'ятеро збільшила виробництво боєприпасів: що сталося

У грудні 2023-го Міністерство оборони Фінляндії виділило кошти для виробництва.

Міністерство оборони Фінляндії виділило близько 24 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів для внутрішніх потреб. Приводом для цього стало повномасштабне вторгнення РФ до України.

Про це з посиланням на міністра оборони Антті Хаккянена повідомило видання Yle.

Виділення коштів сталося торік у грудні. За словами очільника Міноборони, рішення Європейської комісії щодо фінансування "відповідає плану, розробленому Міністерством оборони в грудні". Крім того, така ухвала фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та дозволяють довгострокову підтримку України.

Тим часом спеціальний експерт Міноборони Фінляндії Франс Пелтонен каже, що порівняно з довоєнним часом – вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп’ятеро. Таким чином ухвалені зараз рішення щодо фінансування ЄС і держави подвоїть поточний рівень, пояснив чиновник.

Якщо інвестиції будуть реалізовані, то у Фінляндії вироблятиметься вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні. Своєю чергою, це також допоможе підтримувати Київ та надавати зброю.

Як повідомлялося, президент-диктатор Росії Володимир Путін пригрозив "системами ураження" на кордоні РФ з Фінляндією. Мовляв, йому незрозуміле рішення сусідньої країни стати членом НАТО.

Нагадаємо, що новообраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вважає малоймовірним напад агресорки Росії на його країну.

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