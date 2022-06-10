Фінляндія відгородиться від Росії парканами та збільшить чисельність прикордонної служби

Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про внесення поправок до закону про прикордонну службу на тлі вторгнення Росії в Україну

Уряд Фінляндії планує запровадити зміни до прикордонного законодавства, щоб дозволити будувати захисні загородження на східному кордоні з Росією на тлі агресії РФ в Україні.

Про це у четвер, 9 червня, повідомила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен, передає Reuters.

Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про внесення поправок до закону про прикордонну службу на тлі вторгнення Росії в Україну.

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Захисні загородження можуть з'явитись на кордоні Фінляндії з Росією якнайшвидше. Крім спорудження парканів, передбачається збільшити кількість прикордонників, закупити нове обладнання для технічного спостереження та літаки-розвідники. Фінансування для цього було виділено ще навесні.

Мікконен наголосила , що прикордонна служба має бути готова відбити у тому числі й загрозу "гібридного впливу", коли країна-сусід використовує хвилі міграції з третіх країн з метою політичного тиску, як це було у 2021 році на білорусько-польському кордоні.

Поправки будуть внесені також до закону про іноземців. Прохання про притулок у Фінляндії прийматимуть та опрацьовуватимуть одразу на прикордонних пропускних пунктах. Це запобігатиме міграції заявників у межах Фінляндії або далі в інші країни ЄС.

У доповіді уряду йдеться, що зі зміною міжнародної обстановки Фінляндія готується зазнати широкомасштабних і складних видів гібридного впливу як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Протяжність фінсько-російського сухопутного кордону становить 1271 км, відстань від кордону до столиці Гельсінкі – 200 км.

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Нагадаємо, у США переконані, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у складне воєнне положення на Балтійському морі.

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