Фінляндія відмовляється відкривати кордони з РФ: влада країни назвала причину

Фінляндія залишить закритими пункти пропуску на кордоні з РФ, хоча термін дії попередніх обмежень має завершитися 15 січня.

Фінляндія продовжить тримати закритим кордон з Росією.

Про це пише фінська газета Iltalehti з посиланням на неназвані урядові джерела.

"За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито", – прокоментувало джерело в уряді.

Своє рішення про закриття кордону уряд обґрунтовує інформацією, отриманою від влади, згідно з якою діяльність Росії не змінилася після обмежень. Таку думку висловила і міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також вважає, що заходи із закриття КПП на східному кордоні країни з Росією мають бути продовжені.

У вівторок, 9 січня, Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що четверо людей незаконно прибули з Росії через східний кордон до Фінляндії. Їх підозрюють у злочині проти держкордону. З огляду на подібні ситуації Фінляндія від 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 шукачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць, а прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією.

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