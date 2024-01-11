Фінляндія вирішила залишити закритим кордон із Росією: деталі

Уряд Фінляндії вирішив продовжити закриття контрольних пунктів пропуску на кордоні з Росією ще на місяць.

Про це з посиланням на міністерку внутрішніх справ Марі Рантанен повідомляє видання Yle.

Обмеження на кордоні діятимуть щонайменше до 11 лютого. Попередня дата відкриття була - 14 січня 2024-го.

"Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії", – обґрунтувала рішення Рантанен.

З її слів, ситуація, яка склалася, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, а також власниках паспортів двох країн. Втім, загроза гібридного впливу зберігається, а це важливий фактор.

До слова, уряд Фінляндії з метою забезпечення національної безпеки ухвалив рішення про закриття деяких пунктів пропуску на східному кордоні 16 листопада 2023-го. Вже за місяць, 14 грудня, було вирішено відкрити два прикордонні пункти: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Втім, у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку. Тому влада знову закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.

Очільниця МВС тоді повідомила, що ситуація нормалізується тільки тоді, коли припиниться потік людей, які намагаються незаконно проникнути в країну.

Нагадаємо, раніше в РФ пригрозили Фінляндії, бо "несподівано опинилися між Росією та НАТО". Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Гельсінкі десятиліттями зберігало нейтральний статус. Втім, отримання Фінляндією членства в Альянс перетворило її на ворожу до Москви державу.

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