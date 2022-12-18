Фінляндія витратить рекордну суму на озброєння армії: що і у кого замовляють

Наразі майже двоє із трьох фінів підтримують дії уряду щодо посилення озброєння країни у той час, як торік - лише кожен третій житель Фінляндії.

Фінляндія у 2023 році витратить на оборону вдвічі більше, ніж у попередні роки. Уряд оголосив замовлення на ракети зі США, Ізраїлю та Швеції, а також гаубиці з Південної Кореї.

Про це повідомляє rmf24.pl.

Згідно із бюджетом на 2023 рік, витрати на оборону в Фінляндії в найближчі кілька років становитимуть близько 6 мільярдів євро. У той час, як у 2020 році уряд країни планував виділити збройним силам близько 3 мільярдів євро.

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Як зазначається, у листопаді та грудні було оголошено про кілька великих замовлень на озброєння для ракетних комплексів великої дальності, протитанкової оборони та протиповітряної оборони. На думку експертів, подібні кроки мають вивести боєздатність фінської армії на новий рівень.

"Це великий масштаб", - прокоментував колишній начальник військової розвідки генерал-майор Пекка Товері.

Зазначається, що Фінляндія замовляє у США ракети класу "повітря-повітря". В Ізраїлі збройні сили замовлять протитанкові ракети великої дальності та ракети для 122 мм реактивних установок приблизно на 300 млн євро.

Придбання ракет допоможе посилити озброєння та можливості армії , заявив голова Міноборони країни Антті Кайкконен.

"Ми вирішили, що ППО це та область, де нам потрібні підкріплення", - додав голова Міноборони країни.

Як уточнює Yle, Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що країни має намір закупити ракетні комплекси малої і дальньої дії на суму близько 223,6 млн євро без ПДВ. Закупівля також включає боєприпаси, навчальне обладнання, технічне обладнання, навчання, документацію та запасні частини.

З якою саме країною Фінляндія домовилася не уточнюється, але сказано, що це відбулося після того, як США схвалили фінські оборонні закупівлі на суму 1,2 мільярда євро.

Також артилерійські війська Фінляндії отримають від Південної Кореї партію самохідних гаубиць. Вартість закупівлі становить понад 130 млн євро.

Для потреб ВМС спільно зі Швецією також замовлять боєприпаси для корабельних артилерійських систем.

"Сьогодні збільшення видатків на оборону також має ширшу громадську підтримку. Майже двоє з трьох фінів вважають, що збройні сили потребують оснащення. Минулого року такої думки дотримувався кожен третій фін", - йдеться у звіті, опублікованому на початку грудня Національною радою з питань оборонного планування.

Пояснюється, що Фінляндія ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України, а саме наприкінці 2021 року, ухвалила рішення про закупівлю 64 американських багатоцільових винищувачів F-35, що є найбільшим замовленням на озброєння в історії країни (понад 8 млрд євро; щорічні витрати близько 1,5 млрд євро).

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено. Країни виконали всі умови щодо вступу до НАТО.

Як повідомлялося, керівництво США дозволило продати Фінляндії зброї на суму $323 млн для посилення обороноздатності країни. Йдеться про тактичні ракети та авіабомби.

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