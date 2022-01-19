Фінляндія введе "надзвичайно жорсткі санкції" проти РФ у разі її нападу на Україну

Фінляндія введе "надзвичайно жорсткі санкції" проти РФ у разі її нападу на Україну

За словами прем'єр-міністерки Фінляндії, санкції матимуть значний вплив на Росію.

Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США, запровадивши жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну.

Про це заявила прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у середу, 19 січня, в інтерв'ю Reuters.

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"Це матиме дуже значний вплив, і санкції будуть надзвичайно жорсткими", - сказала Марін.

Також у розмові Марін зазначила, що "дуже малоймовірно", що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО під час її повноважень.

Нагадаємо, прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон закликала Росію до негайної деескалації після розмови з Зеленським. Окрім цього, воно підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програму реформ України.

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