Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії: у чому його підозрюють

Фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, що належить "тіньовому" російському флоту, за підозрою у пошкодженні підводного електричного кабелю Estlink 2, який з’єднує Фінляндію з Естонією.

Про це повідомило видання Financial Times.

Судно, що перевозить нафту з Росії до Єгипту під прапором Островів Кука, було виявлено у Фінській затоці під час пошкодження кабелю. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що розпочато розслідування цього інциденту.

За даними відстеження суден, Eagle S добровільно зупинилося у фінських водах, однак його право власності "є туманним, але, схоже, це єдине судно, що належить дубайській компанії".

Як повідомляє видання Verkkouutiset, фінська поліція припускає, що кабель було пошкоджено "зовнішньою силою". Директор Національного бюро розслідувань Робін Лардо зазначив, що на борту танкера не було видно якорів, тож "з цієї причини у поліції були підстави підозрювати, що із судном відбувається щось незвичайне".

Нагадаємо, у Балтійському морі пошкоджено електрокабель між двома країнами НАТО.

Читайте також: