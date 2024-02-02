Фінляндія завбачливо готувалася до війни: який “козир” був прихований на підприємствах – експерт

На цивільних підприємствах Фінляндії на випадок війни утримували резервні виробничі лінії для виготовлення військової продукції. Тепер вони почали працювати в тестовому режимі.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Еспресо” військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

За його словами, в багатьох європейських країнах недооцінювали загрозу майбутньої війни, про що свідчить неможливість виконати обіцянки щодо налагодження виробництва боєприпасів для допомоги Україні, яка зіткнулася з російською агресією.

Однак, зауважив Олег Катков, на цьому тлі виділяється Фінляндія, яка завбачливо готувалася до ймовірності такого сценарію.

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“Чудовий приклад – Фінляндія, яка вже почала розконсервовувати свій головний “козир”... Як виявилося, Фінляндія роками створювала відповідні запаси виробничих ліній для виготовлення військової продукції на цивільних підприємствах. Міноборони Фінляндії закуповувало виробничі лінії, ставило їх на заводах, щоб у певний день ці підприємства почали виробляти патрони, гранати, боєприпаси, комплектувальні або могли ремонтувати військову техніку. І це все роками утримувалося. Готувалися люди, які просто були в такому сплячому режимі. Зараз такий резервний ОПК, як повідомили в міноборони Фінляндії, починає працювати поки в тестовому режимі", – зауважив головний редактор Defence Express.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією.

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