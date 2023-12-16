Фінляндія заявила про постійні гібридні атаки Росії та шукає шлях вирішення проблеми

Премʼєр Фінляндії він готовий до швидких законодавчих змін, якщо цього вимагатиме ситуація.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про необхідність знайти рішення через постійний наплив шукачів притулку на кордоні з Росією.

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Про це він заявив в етері фінського суспільного мовника Yle.

Премʼєр зауважив, що дії Росії можна вважати гібридною атакою на Фінляндію.

"Я думаю, що це правильний термін. Це, безумовно, атака на суверенітет Фінляндії та ЄС. На жаль, кордон довелося закрити, тому що Росія не змінила свою поведінку", – додав він.

Крім того, Орпо зазначив, що він готовий до швидких законодавчих змін, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Нам потрібно знайти більш постійне рішення прикордонної ситуації. Заяви про надання притулку повинні оброблятися на кордоні швидко", – запропонував Орпо.

Премʼєр також заявив, що всі шукачі притулку, які не підлягають під статус отримання допомоги, повинні бути негайно депортовані, але це рішення Фінляндія не може ухвалити одноосібно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Фінляндії виявили прихований експорт 3,5 тисячі безпілотників до Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія відмовилася екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРГ "Русич".

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