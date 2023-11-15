Фінляндія звинуватила владу Росії у збільшенні кількості нелегальних мігрантів

Фінляндія звинуватила російських прикордонників, які допомагають нелегальним мігрантам із Близького Сходу потрапити до країни.

Про це пише BBC News.

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Фінські чиновники кажуть, що мігранти прибувають на автомобілях, перш ніж невеликими групами перетнути кордон на велосипедах, користуючись угодою, яка дозволяє перетинати кордон на двоколісних. Минулого тижня Фінляндія заборонила пересуватися на велосипеді.

Додамо, що Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км, найдовший у Європі.

Матті Пітканітті, полковник прикордонної служби Фінляндії, розповів, що серед мігрантів були громадяни таких країн, як Ірак, Ємен і Сирія, які прибули до Росії легально, але не мали дозволу на в’їзд до Фінляндії, яка є членом ЄС.

Найбільше нелегального перетину було помічено навколо прикордонних переходів у Нуямаа та Ваалімаа на південному сході Фінляндії.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні незаконному перетину кордону. За його словами, невелика кількість помічених нелегалів поки що залишається контрольованою.

"Зрозуміло, що цим людям надається допомога, і їх також супроводжують або транспортують до кордону прикордонники", сказав Орпо.

У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що уряд країни готується посилити безпеку на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Фінляндія скасувала перетин кордону на велосипедах.

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