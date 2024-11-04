Фінляндизація України: що пропонував Шольц на зустрічі з Рютте – журналіст дізнався деталі

Журналіст зауважує, що в ідеї "фінляндизації" України є очевидна вада: Гельсінкі щойно відмовився від свого нейтралітету, який тривав кілька десятиліть
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує нових рішень щодо членства України в НАТО.
Про це йшлося на зустрічі Шольца з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Голос Америки".
"Ми ухвалили рішення (на самітах НАТО – Ред.) у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже відтоді ситуація не змінилась", – вважає Шольц.
Водночас, він запевнив, що Німеччина і надалі надаватиме потужну допомогу Україні. "Зараз важливо подбати, щоб в України не закінчилася зброя", – сказав канцлер ФРН.
Натомість генсек НАТО Рютте наголосив, що війна виходить за межі України.
"Якщо Путін переможе Україну, він не зупиниться на досягнутому. Росія вже проводить активнішу кампанію гібридних атак на територіях наших союзників, безпосередньо втручаючись у наші демократії, саботуючи промисловість і вчиняючи насильство. Все це для того, щоб послабити нас і посіяти розкол. Лінія фронту в цій війні вже не проходить лише в межах України. Лінія фронту все більше просувається за кордони – до Балтійського регіону, до Західної Європи та навіть на крайню північ", – зазначив новий генсек Альянсу.
Фінляндизація України: деталі від журналіста
Журналіст Politico Ганс фон дер Бурхард повідомив, що Шольц на зустрічі з Рютте обговорював пропозицію, щоб Україна мала нейтральний статус, як раніше Фінляндія.
"Ця (неофіційно) озвучена пропозиція з’явилася на тлі розмов у Берліні про створення "контактної групи" разом з Китаєм, Індією та Бразилією для переговорів про мирне рішення з Росією. Надання Україні перспективи членства в НАТО зробило б такі мирні переговори неможливими", – пише журналіст на своїй сторінці в Х (Твіттер).
Ганс фон дер Бурхард зауважує, що в ідеї "фінляндизації" України є очевидна вада: Гельсінкі щойно відмовився від свого нейтралітету, який тривав кілька десятиліть, і приєднався до НАТО, оскільки путінськаРосія небезпечна і порушує міжнародне право.
"Україна навіть стверджує, що протидія Меркель вступу Києва в НАТО у 2008 році призвела до сьогоднішньої війни", – нагадав журналіст.
Втім, проти такого сценарію виступає сама Фінляндія, яка нещодавно приєдналася до НАТО.
"Не в наших інтересах відновлювати будь-які штучні сфери інтересів. Модель нейтралітету Фінляндії часів холодної війни відноситься до періоду історії, від якого давно варто було звільнитися", – нагадав журналіст слова посла Фінляндії у Берліні Кая Зауера.
Раніше Олаф Шольц пояснив, чому Україна не може стати членом НАТО.
Читайте також:
- В Євросоюзі пропонують створити власний аналог НАТО
- Шольц блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
- Капітуляція і перетворення на маріонетку: якою була мирна угода з РФ зразка березня 2022 року