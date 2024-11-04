Журналіст зауважує, що в ідеї "фінляндизації" України є очевидна вада: Гельсінкі щойно відмовився від свого нейтралітету, який тривав кілька десятиліть

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує нових рішень щодо членства України в НАТО.

Про це йшлося на зустрічі Шольца з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Голос Америки".

"Ми ухвалили рішення (на самітах НАТО – Ред.) у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже відтоді ситуація не змінилась", – вважає Шольц.

Водночас, він запевнив, що Німеччина і надалі надаватиме потужну допомогу Україні. "Зараз важливо подбати, щоб в України не закінчилася зброя", – сказав канцлер ФРН.

Натомість генсек НАТО Рютте наголосив, що війна виходить за межі України.

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"Якщо Путін переможе Україну, він не зупиниться на досягнутому. Росія вже проводить активнішу кампанію гібридних атак на територіях наших союзників, безпосередньо втручаючись у наші демократії, саботуючи промисловість і вчиняючи насильство. Все це для того, щоб послабити нас і посіяти розкол. Лінія фронту в цій війні вже не проходить лише в межах України. Лінія фронту все більше просувається за кордони – до Балтійського регіону, до Західної Європи та навіть на крайню північ", – зазначив новий генсек Альянсу.

Фінляндизація України: деталі від журналіста

Журналіст Politico Ганс фон дер Бурхард повідомив, що Шольц на зустрічі з Рютте обговорював пропозицію, щоб Україна мала нейтральний статус, як раніше Фінляндія.

"Ця (неофіційно) озвучена пропозиція з’явилася на тлі розмов у Берліні про створення "контактної групи" разом з Китаєм, Індією та Бразилією для переговорів про мирне рішення з Росією. Надання Україні перспективи членства в НАТО зробило б такі мирні переговори неможливими", – пише журналіст на своїй сторінці в Х (Твіттер).

Ганс фон дер Бурхард зауважує, що в ідеї "фінляндизації" України є очевидна вада: Гельсінкі щойно відмовився від свого нейтралітету, який тривав кілька десятиліть, і приєднався до НАТО, оскільки путінськаРосія небезпечна і порушує міжнародне право.

"Україна навіть стверджує, що протидія Меркель вступу Києва в НАТО у 2008 році призвела до сьогоднішньої війни", – нагадав журналіст.

Втім, проти такого сценарію виступає сама Фінляндія, яка нещодавно приєдналася до НАТО.

"Не в наших інтересах відновлювати будь-які штучні сфери інтересів. Модель нейтралітету Фінляндії часів холодної війни відноситься до періоду історії, від якого давно варто було звільнитися", – нагадав журналіст слова посла Фінляндії у Берліні Кая Зауера.

Раніше Олаф Шольц пояснив, чому Україна не може стати членом НАТО.

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