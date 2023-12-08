Фінські прикордонники затримали терориста банди "Русич", якого відпустив суд: що відомо

Затриманий громадянин Росії Ян Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич", він перебуває під санкціями ЄС та США.

Прикордонна служба Фінляндії затримала росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні – після того, як Верховний суд країни ухвалив рішення негайно звільнити його з-під варти.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Заступник командувача берегової охорони Мікко Хірві підтверджує, що після звільнення Тордена Прикордонна служба затримала його на підставі Закону «Про іноземців» та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

"Ми з'ясуємо умови його перебування у країні", – заявив Хірві.

Зазначається, що Торден включений до санкційного списку ЄС під своїм колишнім ім'ям Ян Петровський, і йому заборонено в'їзд до Фінляндії.

За словами Наталії Мальгіної, яка представляє інтереси Тордена, росіянин має чинну посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання його дружини. Мальгіна додала, що Торден подав заявку на надання притулку, але її розгляд ще не завершено.

Російський неонацист Воїслав Торден (Ян Петровський) / скриншот з відео

Нагадаємо, 8 грудня суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРГ “Русич”. Верховний суд Фінляндії ухвалив рішення негайно звільнити з-під варти росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського).

У липні 2023 року поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Затриманий громадянин Росії Ян Петровський є одним із лідерів ДШРГ "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.

Нападали на підрозділи сил АТО

Головна військова прокуратура від 2016 року проводить розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування "Русич".

Зокрема, йдеться про ватажків формування "Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен" терористичної організації "ЛНР" громадян РФ Олексія Мільчакова та Яна Петровського.

Розшукувані причетні до збройних нападів на підрозділи сил АТО, зокрема 5 вересня 2014 року поблизу Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" і 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Мільчакову та Петровському повідомлено про підозру в участі в терористичній організації.

Сам же скандальний неонацист Мільчаков раніше розповів подробиці загибелі так званого командира ополчення" "Бетмена", а також про наркотрафік у Луганську, організований місцевими найманцями.

Хто такий Ян Петровський

Ян Петровський народився в Санкт-Петербурзі 1987 року, в молоді роки тривалий час жив у Норвегії. Там він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах. Зокрема, він брав участь у норвезькому антимігрантському угрупованні "Солдати Одина".

Крім того, Петровський брав участь у війні в Сирії у складі угруповання, що воювало на боці режиму президента Башара Асада.

2016 року Норвегія депортувала Петровського до Росії у зв'язку із загрозами своїй безпеці.

Наразі заарештований у Фінляндії Ян Петровський перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Йому також було заборонено в'їзд до Фінляндії.

У ЄС заявляють, що Петровський відповідальний за дії, що загрожують суверенітету й незалежності, а також безпеці України. За даними Мінфіну США, від 2022 року Петровський обіймав посаду командувача російського неонацистського воєнізованого угруповання "Русич".

ДШРГ "Русич": що відомо

За інформацією ГПУ, "Русич" було сформовано в червні 2014 року переважно з громадян Росії із садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської та Донецької областей.

"Русич" має зв'язки з російською ПВК "Вагнер". Російське неонацистське воєнізоване угруповання брало участь у війні проти України ще від 2014 року, зокрема після повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

Читайте провідні новини дня: