Світ
117
1 хв

Фінські прикордонники показали захоплення судна, яке вирушило з Росії: відео

В операції було задіяно підрозділи спецпризначення та три вертольоти.

Богдан Скаврон
Захоплення вантажного судна Fitburg

Захоплення вантажного судна Fitburg / © скриншот з відео

Прикордонна служба Фінляндії опублікувала кадри операції із захоплення вантажного судна Fitburg, яке вийшло з порту в російському місті Санкт-Петербурзі. Його підозрюють у пошкодженні підводного кабелю у Балтійському морі.

Відповідне відео з’явилося на сторінці відомства у Facebook.

Як повідомили фінські прикордонники, затримання судна відбулося через підозру у пошкодженні підводного кабелю телекомунікаційного оператора Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном.

На опублікованих кадрах видно, як озброєні спецпризначенці десантуються на корабель із гелікоптера та беруть судно під свій контроль.

В операції було задіяно підрозділи спецпризначення, два вертольоти Прикордонної служби Фінляндії, а також вертоліт NH-90 Збройних сил країни.

Фінські прикордонники уточнили, що підозріле судно супроводили у безпечну гавань.

«Прикордонна служба Фінляндії продовжує надавати підтримку поліцейському підводному розслідуванню, надаючи спеціалізовані знання та обладнання. Ми відповідаємо за моніторинг морської зони та захист критично важливої підводної інфраструктури у співпраці з іншими органами влади», — йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, раніше екіпаж танкера так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели, нахабно намалював на борту судна російський прапор, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США.

117
