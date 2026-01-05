- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Фінські прикордонники показали захоплення судна, яке вирушило з Росії: відео
В операції було задіяно підрозділи спецпризначення та три вертольоти.
Прикордонна служба Фінляндії опублікувала кадри операції із захоплення вантажного судна Fitburg, яке вийшло з порту в російському місті Санкт-Петербурзі. Його підозрюють у пошкодженні підводного кабелю у Балтійському морі.
Відповідне відео з’явилося на сторінці відомства у Facebook.
Як повідомили фінські прикордонники, затримання судна відбулося через підозру у пошкодженні підводного кабелю телекомунікаційного оператора Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном.
На опублікованих кадрах видно, як озброєні спецпризначенці десантуються на корабель із гелікоптера та беруть судно під свій контроль.
В операції було задіяно підрозділи спецпризначення, два вертольоти Прикордонної служби Фінляндії, а також вертоліт NH-90 Збройних сил країни.
Фінські прикордонники уточнили, що підозріле судно супроводили у безпечну гавань.
«Прикордонна служба Фінляндії продовжує надавати підтримку поліцейському підводному розслідуванню, надаючи спеціалізовані знання та обладнання. Ми відповідаємо за моніторинг морської зони та захист критично важливої підводної інфраструктури у співпраці з іншими органами влади», — йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо, раніше екіпаж танкера так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели, нахабно намалював на борту судна російський прапор, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США.