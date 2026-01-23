Навчання НАТО / © Associated Press

Армії північноєвропейських країн НАТО, зокрема Фінляндії, набагато краще пристосовані до служби в арктичному регіоні, ніж військові США. Про це свідчить ситуація, яка склалася на спільних навчаннях Joint Viking у північній Норвегії, які відбувалися 2025 року.

Про це пише The Times з посиланням на власне джерело в Альянсі.

Як зазначив співрозмовник видання, під час навчань НАТО в арктичних умовах командування було змушене попросити фінських резервістів, які виконували роль загарбників, піддатися американцям.

«Довелося сказати фінам, щоб перестали громити американців, тому що для них це було принизливо та деморалізувало їх», — сказав він.

США також залежать від Фінляндії щодо технологій криголамного флоту. А британські підводні човни таємно стежать за російськими, оснащеними балістичними ракетами, щоб ті несподівано не з’явилися біля американських берегів.

«Європейці мають необхідні ноу-хау. Якщо Трамп хоче захистити регіон, він йде неправильним шляхом, дратуючи своїх арктичних союзників», — сказав The Times співрозмовник, маючи на увазі зазіхання американського президента на Гренландію.

Видання зазначає, що під час холодної війни американський контингент у Гренландії перевищував 10 тисяч військових. Але наприкінці 1980-х він скоротився на порядки. Тепер на острові дислокуються близько 100 військовослужбовців США, які обслуговують радіолокаційні системи, комплекси раннього попередження та протиракетної оборони.

Військові експерти також спростовують заяви Трампа про загрозу для Гренландії з боку Росії та Китаю.

За їхніми словами, немає жодних розвідданих, які свідчать про значну присутність Росії біля острова, а дії Північного флоту РФ орієнтовані переважно на Норвегію, Фінляндію та Швецію.

Старший науковий співробітник з питань європейської безпеки в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень Ед Арнолд наголосив, що останніми роками загроза з боку Росії для арктичного регіону знизилася, оскільки основну увагу і сили Москва віддає війні в Україні.

За його словами, діяльність Китаю в Арктиці обмежується науковими дослідженнями, які можуть бути прикриттям для майбутніх військових дій, але не вважаються безпосередньою загрозою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібна Гренландія, оскільки цей острів оточений російськими та китайськими кораблями.

Згодом Трамп заявив, що має «рамкову угоду» з НАТО щодо майбутнього Гренландії та арктичного регіону. Про це він написав у соцмережі Truth Social після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.