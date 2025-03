Фіолетова грибовидна хмара заповнила небо після смертельного вибуху в біолабораторії – фото

Фіолетова грибовидна хмара заповнила небо після вибуху в китайській біолабораторії, в результаті якого чотири людини загинули і ще четверо дістали поранення.

Про це пише Need To Know.

Мешканці кажуть, що внаслідок вибуху вибило двері та вікна на відстані до трьох км від місця трагедії. Інші приголомшені очевидці знімали велику фіолетову хмару зі своїх будинків.

За повідомленнями, вибух стався 11 березня в офісі компанії Jiangsu Huili Biological Technology в місті Тайчжоу, розташованому на південь від Шанхая в Китаї.

Вважається, що компанія займається дослідженнями і розробленням промислових біотехнологій.

Аварійні служби швидко прибули на місце події, щоб розібратися з ситуацією.

Вибух у китайській біолабораторії / Фото: скриншот з відео

Кількість загиблих підтвердило Бюро з управління надзвичайними ситуаціями району Гаоган.

Зрозуміло, що вибух був пов'язаний з йодом, через що хмара набула фіолетового кольору.

Мешканці прилеглих районів заявили, що не відчули жодних дивних запахів у повітрі після вибуху. Влада також заявила, що аварія не мала жодного вторинного впливу на навколишнє середовище.

Розслідування вибуху триває.

