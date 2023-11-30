Firefly Aerospace успішно випробовувала ракетний двигун, який замінить російський: стали відомі подробиці

Перші польоти ракет з новим двигуном заплановані на 2025 рік.

Випробовування нового ракетного двигуна Miranda успішно провела компанія Firefly Aerospace. Двигун видав потужне зелене полум’я.

Про це пише видання Space.

Як зазначається, новий двигун планується використовувати на ракеті Antares 330, яку розробила компанія Northrop Grumman. Крім того, застосований він буде і на ракеті-носії MLV.

Сама ж ракета Antares 330 призначена для доставлення вантажу на Міжнародну космічну станцію, водночас MLV зможе нести на борту вантаж на низьку орбіту. Перші польоти обох ракет заплановані на 2025 рік.

Що цікаво, Antares 330 та MLV мають замінити Antares 230, на якій використовуються ракетні двигуни, зроблені у РФ та українські двигуни першої ступені. Через те, що вторгнення Росії в Україну триває, компанія Northrop Grumman у 2022 році оголосила, що розробить повністю американську версію ракети.

Нагадаємо, що КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю через спеціальну економічну зону.