Фітнес-застосунок моряка видав координати авіаносця Франції

Авіаносець "Шарль де Голль" / © Associated Press

Французький офіцер мимоволі розкрив точне місцеперебвання авіаносця «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle, R91) в Середземному морі через фітнес-застосунок Strava.

Про це пише Le Monde.

Зранку військовий пробіг за 35 хвилин понад 7 кілометрів по палубі корабля. Для відстеження результатів він скористався своїм смартгодинником, підключеним до популярного застосунку для спортсменів Strava.

Оскільки профіль офіцера був публічним, дані про його активність миттєво потрапили до Мережі. Будь-який користувач міг побачити колоподібні рухи посеред моря і геолокацію на північний захід від Кіпру, приблизно за 100 км від узбережжя Туреччини.

Зазначається, що хоча сама присутність французької авіаносної групи в регіоні не була таємницею, точні координати військових кораблів у морі зазвичай є суворо конфіденційними з міркувань безпеки.

Це вже не перший гучний скандал, пов’язаний із цифровими слідами військових. Журналісти Le Monde з’ясували, що функція публікації маршрутів у Strava регулярно видає локації світових лідерів.

Дослідники виявили профілі агентів, які охороняють президента Франції Еммануеля Макрона та президента США Джо Байдена. Наприклад, один з охоронців Макрона регулярно публікував маршрути пробіжок безпосередньо біля Єлисейського палацу.

У США журналісти виявили понад 150 акаунтів співробітників Секретної служби, зокрема 26 осіб з особистої охорони Джо Байдена. Раніше «теплові карти» активності користувачів Strava вже розкривали точне розташування секретних військових баз США в Афганістані та Сирії.

