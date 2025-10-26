Фіцо відмовляється фінансувати військову підтримку України / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що йлшл країна не братиме участі у жодній у європейській програмі військової підтримки України.

Про це передають Reuters і aktuality.sk.

«Я відмовляюся дозволяти Словаччині брати участь у будь-якій фінансовій програмі, спрямованій на допомогу Україні в управлінні війною та військовими витратами», — заявив Фіцо.

Словаччина припинила державну військову допомогу Україні, коли уряд Фіцо прийшов до влади у 2023 році, але все ще дозволяла комерційні продажі. Фіцо не погоджується з державами Європейського Союзу щодо війни, кажучи, що рішення не знаходиться на полі бою.

Прем’єр Словаччини також розкритикував санкційну політику ЄС проти Росії, заявивши, що вона завдає більшої шкоди самій Європі. Він нагадав, що Словаччина та Угорщина продовжують закуповувати російські енергоносії і тепер стикаються з наслідками американських санкцій проти компаній «Роснефть» та «Лукойл», які набудуть чинності у листопаді.

Раніше інший «друг Путіна», прем’єр сусідньої до Словаччини Угорщини рбан накинувся з серйозними обвинуваченнями на українську розвідку.