Фіцо, Лукашенко і султан Ібрагім: Кремль оприлюднив список іноземних гостей на параді 9 травня

Путін на параді 9 травня

На цьогорічному «параді перемоги», який пройде на Красній площі в Москві, «живим щитом» для російського диктатора Володимира Путіна буде невелика кількість іноземних гостей. Традиційно столицю держави-агресорки відвідають самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про іноземних гостей путінського параду розповів пропагандистам помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

За його словами, першим до Москви прилетить Олександр Лукашенко, з яким Путін зустрінеться вже завтра, 8 травня, за «дружньою вечерею», під час якої диктатори обговорюватимуть «перспективи двосторонніх відносин».

У суботу, 9 травня, у столиці РФ очікують єдиного представника з країн Євросоюзу — словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо. При цьому летітиме він до Москви обхідним «північним» шляхом — через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Час такої подорожі займе близько 3,5 — 4 годин.

За словами Ушакова, 9 травня Путін проведе переговори з прем’єром Словаччини Фіцо, а також з іще одним іноземним гостем — верховним правителем Малайзії султаном Ібрагімом.

Окрім згаданих осіб, Кремль підтвердив присутність на параді глави самопроголошеної Абхазії Бадра Гунба з дружиною, президента Лаосу Тхонглуна Сісуліта та президента також невизнаної Південної Осетії Алана Гаглоєва.

Окремо Кремль перерахував представників Республіки Сербської у складі Боснії та Герцеговини. До делегації увійшли міністр внутрішніх справ Сініша Каран, голова Народної скупщини Ненад Стевандич із дружиною, а також лідер партії «Союз незалежних соціал-демократів» Мілорад Додік із дружиною.

Юрій Ушаков також заявив, що частина іноземних політиків самі виявила бажання приїхати до Москви, хоча запрошень їм не надсилали.

«Цього року ми спеціальних запрошень не розсилали, але деякі іноземні діячі зголосилися відвідати Москву в ці урочисті дні і брати участь разом із нашим керівництвом у відповідних заходах 9 травня», — сказав помічник Путіна.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не братиме участі у параді 9 травня у Москві.

