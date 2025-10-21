Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив глибоке обурення через те, що, на його думку, Європейський Союз нібито намагається перешкодити можливій зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це Фіцо заявив своєму дописі в соціальних мережах.

Словацький прем’єр назвав ці спроби «сумним видовищем».

За словами Фіцо, вже «є чіткі докази спроб завадити» зустрічі Путіна та Трампа «за будь-яку ціну». Серед таких прикладів він навів «попередження до Угорщини» про необхідність виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна. Це, ймовірно, було посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Фіцо знову розкритикував позицію Євросоюзу щодо війни.

«Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на військовий кабінет, що значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні, наївно вважаючи, що в такий спосіб можна послабити й навіть перемогти Росію», — сказав він.

Наприкінці свого допису словацький прем’єр чітко окреслив свою офіційну позицію. Він зазначив, що виступає за «якнайшвидший саміт Трампа і Путіна в Будапешті без будь-яких перешкод і з повною підтримкою ЄС».