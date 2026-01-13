Фіцо обіцяв "жодної кулі", але Словаччина б’є рекорди з експорту зброї до України

© ТСН

Словаччина збільшує експорт зброї до України, попри те, що прем’єр Роберт Фіцо перед вступом на посаду обіцяв «жодної кулі» для Києва.

Про це посилаючись на TVP World та офіційні заяви урядовців Словаччини повідомляє Kyiv Post.

З часу приходу до влади у жовтні 2023 року прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіко, відомий як один із найпроросійськіших лідерів ЄС, заявив про припинення військової допомоги Україні. Він стверджує, що постачання озброєнь лише продовжує війну. Крім того, Фіцо критикував санкції ЄС проти Москви та виступав проти амбіцій України щодо вступу до НАТО. Він також зустрічався з Володимиром Путіним, що викликало негативну реакцію інших європейських лідерів, які дистанціювалися від президента РФ.

Попри політику уряду у Братиславі, приватні словаччини виробники зброї активно продають озброєння Україні і отримують значні прибутки.

У 2024 році експорт зброї Словаччини зріс до €1,15 млрд, що становить приблизно 1% ВВП країни. Це майже вдвічі більше, ніж у 2023 році, і близько в десять разів перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Аналітична компанія Oxford Economics відзначає, що Словаччина стала одним із найшвидше зростаючих експортерів зброї у світі відносно частки експорту від ВВП, що за період 2022–2024 років сягнула приблизно 0,7%. За цим показником Словаччина випередила великі країни-експортери, включно зі США, Польщею та Чехією.

Хоча дані за 2025 рік ще не опубліковані, словаччини новинний портал SME оцінює, що експорт озброєнь міг сягати 1,7–2% ВВП — рекордний показник для країни.

Заступник міністра оборони Словаччини Ігор Мелічер пояснив, що така тенденція «не демонструє підтримку війни, а підтримку торгівлі». Він додав, що уряд Словаччини виконує свою обіцянку «не надсилати жодної кулі зі складів держави в Україну». Мелічер також зазначив, що країна поважає принципи вільного ринку, і обмеження діяльності оборонних компаній було б лицемірним.

«Ми приєдналися до ЄС через спільні цінності, ми поважаємо вільний ринок. Тому обмеження оборонних компаній було б досить лицемірним», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Роберт Фіцо, Петер Пеллегріні, Ріхард Раші заявили, що Словаччина припиняє військову допомогу Україні.