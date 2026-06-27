Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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Уряд Словаччини має намір офіційно відмовитися від участі у спільних програмах фінансування військових потреб та закупівлі зброї для української армії. Таке рішення політики обґрунтовують страхом перед ескалацією конфлікту та гіпотетичним падінням безпілотників на мирні житлові квартали сусідніх держав.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Демарш на саміті НАТО

На початку липня під час саміту НАТО лідери держав-членів планують затвердити виділення мільярдів доларів на закупівлю нового озброєння для ЗСУ. Цей масштабний план також передбачає суттєве розширення європейських виробничих потужностей для забезпечення довгострокових оборонних потреб. Однак Братислава вважає таку колективну ініціативу надто масивною і відмовляється брати в ній будь-яку фінансову участь.

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Наступного тижня керівництво країни проведе термінову нараду за участю міністра оборони для узгодження спільної позиції. Головна мета цієї зустрічі полягає в тому, щоб позбавити національну делегацію повноважень на підписання безпекових угод. Урядовці категорично не бажають втягувати свою державу в додаткові військові позики чи нові програми фінансування сусідів.

Залякування Третьою світовою

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо визнав, що фізично не зможе заборонити іншим країнам добровільно складатися на військові потреби Києва. Водночас він почав активно залякувати власне суспільство катастрофічними наслідками такого постачання передового озброєння. За його словами, навіть випадкове падіння українського чи російського дрона на європейський житловий будинок може миттєво спровокувати глобальний конфлікт.

«За Словаччину кажу: жодної підтримки війни, Словаччина не буде оплачувати військові витрати України», — заявив прем’єр-міністр.

Європейські аналітики з безпеки продовжують наполягати, що російська агресія фундаментально та надовго змінила ситуацію на континенті. Саме тому Альянс вимагає від своїх союзників узяти на себе більшу відповідальність та інвестувати у далекобійні ракети і сучасні системи ППО. Проте словацька влада свідомо ігнорує ці колективні безпекові виклики на догоду власним внутрішньополітичним інтересам.

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Нагадаємо, після політичних змін в Угорщині Центральна Європа опинилася в новій політичній реальності. Разом зі зміною влади в Будапешті змінився баланс сил у регіоні, а Фіцо втратив союзника, який роками допомагав йому почуватися впевнено у конфліктах із Брюсселем.

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