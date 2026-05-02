Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Міністерство закордонних справ Чехії оперативно видало дозвіл прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на переліт до столиці РФ для участі в пропагандистських заходах з нагоди 9 травня. Це рішення викликало резонанс на тлі того, що інші європейські країни продовжують блокувати його спроби відвідати Москву.

Про надання транзитного дозволу для словацького урядового літака повідомило чеське видання Novinky з посиланням на офіційного речника МЗС Чехії Адама Чорго.

Спростування російських фейків

Рішення чеського уряду стало відповіддю на публікацію російського видання «Московський комсомолець», яке стверджувало, що Прага разом із Варшавою закрила небо для Фіцо. Насправді Чехія не приєдналася до балтійських країн, які раніше категорично відмовили словацькому політику.

«Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і він був виданий без затримок. Твердження про „заборону“ не відповідають дійсності», — заявив Адам Чорго, наголосивши на дотриманні стандартних бюрократичних процедур.

Несподіване примирення із Зеленським

Попри активні намагання Фіцо потрапити на парад до Путіна, політик нещодавно провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої різко змінив свою скандальну риторику. За словами українського лідера, обидві сторони зацікавлені у побудові сильних двосторонніх відносин та планують провести особисту зустріч найближчим часом.

Під час цієї розмови Роберт Фіцо висловив повну підтримку прагнень нашої держави вступити до Європейського Союзу. Ба більше, прем’єр-міністр висловив готовність поділитися зі своїми українськими колегами досвідом Словаччини щодо проходження євроінтеграційних процедур.

Хто раніше закрив небо для словацького прем’єра

Варто нагадати, що дозвіл від Чехії з’явився після того, як кілька інших європейських держав категорично відмовилися сприяти поїздці Фіцо до держави-агресорки. Зокрема, напередодні політик публічно поскаржився на жорсткий бойкот з боку країн Балтії.

Естонія, Латвія та Литва ухвалили консолідоване рішення заборонити використання свого повітряного простору для польотів до Москви. Естонське МЗС підкреслило, що Захід має продовжувати ізоляцію РФ, чим змусило словацького лідера обіцяти знайти інший маршрут.

Отримавши відмову від прибалтійських країн, уряд Словаччини надіслав офіційний запит з проханням пропустити літак прем’єра до Варшави. Проте дипломатичні джерела стверджують, що шанси на згоду польського уряду дорівнюють нулю.

Хоча МЗС Польщі на той момент офіційно ще розглядало цей запит, інсайдери підкреслювали, що ніхто не має наміру його задовольняти. Ця передісторія яскраво підсвітила глибокий внутрішній розкол у ЄС щодо ставлення до європейських санкцій.

