Фіцо підтримав Орбана у суперечці з Зеленським і звинуватив президента України у «шантажі»

Фіцо підтримав Орбана та розкритикував Зеленського / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку угорському колезі Віктору Орбану на тлі дипломатичної суперечки з президентом України Володимиром Зеленським через блокування Угорщиною фінансової допомоги Києву.

Про це Фіцо написав в Х.

Він звинуватив Зеленського у «шантажі» та видав нові погрози в бік України. За його словами, інші країни ЄС також можуть «заблокувати» кредит для України на 90 млрд євро.

Реклама

«Я висловлюю повну солідарність з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Якщо український президент продовжить діяти таким чином, може статися, що й інші держави-члени ЄС заблокують кредит у 90 мільярдів для України», — заявив Фіцо.

Що раніше сказав Зеленський

Слова українського президента Володимира Зеленського, які спричинили обурення в Будапешті, пролунали 5 березня. Він прокоментував блокування Угорщиною рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд доларів і висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не буде перешкоджати цьому рішенню.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам — нехай вони йому подзвонять і поспілкуються з ним своєю мовою», — заявив президент України.

Ця фраза викликала різку реакцію в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що такі слова «переходять усі межі», а представник уряду Золтан Ковач назвав їх «відкритою погрозою».

Реклама

До критики Зеленського долучилася навіть угорська опозиція. Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, і закликав президента України пояснити свої слова або відкликати їх.

Сам Віктор Орбан у відповідь заявив, що висловлювання Зеленського були спрямовані не проти нього особисто, а проти всієї Угорщини.

«Він погрожує Угорщині. Але, на жаль для нього, він не може перешкодити мені захищати угорські сім’ї», — написав угорський прем’єр у соцмережі X.

Суперечка виникла на тлі конфлікту між Києвом і Будапештом через блокування Угорщиною рішень щодо фінансової підтримки України, а також заяв Орбана про можливість силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба».