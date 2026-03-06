ТСН у соціальних мережах

Фіцо підтримав Орбана у суперечці з Зеленським і звинуватив президента України у «шантажі»

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Віктора Орбана у суперечці з Володимиром Зеленським та почав погрожувати Україні.

Фіцо підтримав Орбана у суперечці з Зеленським і звинуватив президента України у «шантажі»

Фіцо підтримав Орбана та розкритикував Зеленського / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку угорському колезі Віктору Орбану на тлі дипломатичної суперечки з президентом України Володимиром Зеленським через блокування Угорщиною фінансової допомоги Києву.

Про це Фіцо написав в Х.

Він звинуватив Зеленського у «шантажі» та видав нові погрози в бік України. За його словами, інші країни ЄС також можуть «заблокувати» кредит для України на 90 млрд євро.

«Я висловлюю повну солідарність з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Якщо український президент продовжить діяти таким чином, може статися, що й інші держави-члени ЄС заблокують кредит у 90 мільярдів для України», — заявив Фіцо.

Що раніше сказав Зеленський

Слова українського президента Володимира Зеленського, які спричинили обурення в Будапешті, пролунали 5 березня. Він прокоментував блокування Угорщиною рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд доларів і висловив сподівання, що «одна особа в ЄС» не буде перешкоджати цьому рішенню.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам — нехай вони йому подзвонять і поспілкуються з ним своєю мовою», — заявив президент України.

Ця фраза викликала різку реакцію в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що такі слова «переходять усі межі», а представник уряду Золтан Ковач назвав їх «відкритою погрозою».

До критики Зеленського долучилася навіть угорська опозиція. Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, і закликав президента України пояснити свої слова або відкликати їх.

Сам Віктор Орбан у відповідь заявив, що висловлювання Зеленського були спрямовані не проти нього особисто, а проти всієї Угорщини.

«Він погрожує Угорщині. Але, на жаль для нього, він не може перешкодити мені захищати угорські сім’ї», — написав угорський прем’єр у соцмережі X.

Суперечка виникла на тлі конфлікту між Києвом і Будапештом через блокування Угорщиною рішень щодо фінансової підтримки України, а також заяв Орбана про можливість силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба».

