Світ
68
1 хв

Фіцо погрожує Україні за вказівкою РФ — опозиція Словаччини

У партії SaS вважають, що можливе припинення постачання електроенергії є «не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Associated Press

Словацька опозиційна партія Свобода і солідарність (Sloboda a Solidarita, SaS) заявила, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії.

Про це повідомило Dennik N.

«Цей крок — не лише моральне падіння, а й чиста економічна нісенітниця», — цитує видання заяву партії SaS.

Опозиціонери закликають словацький уряд серйозно зайнятися диверсифікацією поставок нафти.

«Фіцо знову діє на користь Москви та шкодить Україні під час важкої зими та атак на енергетику. Це не про нафту, а про ганьбу для Словаччини. Ми втратимо гроші за електроенергію, довіру в ЄС і покажемо світу, що знову на неправильній стороні історії. Він не хоче допомагати сусідам, а тільки нашкодити їм. Це не політика, а зрада», — сказав очільник SaS Бранислав Грьолінг.

Нагадаємо, Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні — якщо Київ до найближчого понеділка не відновить постачання нафти. Із такими самими погрозами виступив і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

